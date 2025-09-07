Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Akdeniz’in istilacıları

Haberin Devamı

İSTİLACI türleri izlemek için Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nca tüm Akdeniz’e hizmet etmesi planlanan ‘Yerli Olmayan Türler İzleme Merkezi’nin, Antalya-Demre’de kurulacağını açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Hürriyet’e şu bilgiler verildi: “Ne yazık ki iç sularımızın yanı sıra daha çok Süveyş Kanalı etkisi olmak üzere Cebelitarık Boğazı ve gemilerin balast sularıyla taşınım nedeniyle sadece ülkemiz kıyıları değil tüm Akdeniz havzası önemli yabancı ve istilacı türlerin etkisi altında. İç sularımızda, başta gümüşi havuzbalığı olmak üzere gümüşbalığı, sivrisinekbalığı, güneş levreği, çakılbalığı ve zebra midye türleri gözlenirken, denizlerimizde başta benekli balonbalığı olmak üzere toplam 8 balon balığı türü ve aslanbalığı türleri ile beraber diğer istilacı türler gözleniyor. Başta balon balığı ve aslan balığı olmak üzere istilacı balık türleri ile mücadelemiz devam ediyor. İstilacı türlerin ekonomiye kazandırılması faaliyetleri yürütülüyor.”

BALON BALIĞININ DERİSİ KIYMETLİ

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, balon balığından başta derisi olmak üzere katma değerli ürünler elde edilmesi sağlandı. Desteklemenin başladığı yıldan bu yana günün koşullarına göre güncellenen destekleme miktarı bu yıl, benekli balon balığının adedi için 35 lira, diğer türler için 10 lira olarak uygulanıyor.

ASLAN BALIĞI PROTEİN KAYNAĞI

Bir diğer yerli olmayan istilacı tür aslan balığının, balon balığının aksine sadece yüzgeçlerinde biyotoksin bulunuyor. Bu balığı doğru şekilde temizleyerek lezzetli ve besin değeri yüksek bir protein kaynağı olarak değerlendirmek mümkün.