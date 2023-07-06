Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile görüştü

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Yumaklı, Ukrayna'nın, topraklarında devam eden savaşa rağmen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği yardımlaşma ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Bakan Yumaklı, 1,5 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:



"Diplomatik çözüm için yürüttüğümüz çalışmaların en somut ve başarılı örneğini Karadeniz Tahıl Girişimi oluşturmaktadır. Karadeniz Girişimi’nin hayata geçirilmesinde ve tüm sorunlara rağmen devamlılığının sağlanmasında ülkemiz öncü ve kilit rol oynadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden beri girişimin sağlıklı şekilde yürütülmesi, küresel düzeyde bir gıda krizinin yaşanmaması için sürece şahsen ağırlığını koydu."



Tahıl Koridoru sayesinde uluslararası piyasalarda zirveye çıkan hububat fiyatlarının istikrara kavuştuğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, dünya piyasalarına ulaşan 33 milyon tona yakın tahıl ürünün birçok ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti. Bakan Yumaklı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin girişimlerinin süreceğini kaydetti.