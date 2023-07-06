×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Yumaklı#Karadeniz Tahıl Girişimi#Bakan Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 19:43

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Yumaklı, Ukrayna'nın, topraklarında devam eden savaşa rağmen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği yardımlaşma ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Bakan Yumaklı, 1,5 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Diplomatik çözüm için yürüttüğümüz çalışmaların en somut ve başarılı örneğini Karadeniz Tahıl Girişimi oluşturmaktadır. Karadeniz Girişimi’nin hayata geçirilmesinde ve tüm sorunlara rağmen devamlılığının sağlanmasında ülkemiz öncü ve kilit rol oynadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden beri girişimin sağlıklı şekilde yürütülmesi, küresel düzeyde bir gıda krizinin yaşanmaması için sürece şahsen ağırlığını koydu."

Tahıl Koridoru sayesinde uluslararası piyasalarda zirveye çıkan hububat fiyatlarının istikrara kavuştuğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, dünya piyasalarına ulaşan 33 milyon tona yakın tahıl ürünün birçok ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti. Bakan Yumaklı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin girişimlerinin süreceğini kaydetti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Yumaklı#Karadeniz Tahıl Girişimi#Bakan Yumaklı

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso