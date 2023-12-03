Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Suudi Arabistan’da... Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Bakan Yumaklı, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bakan Yumaklı, daha sonra Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahad Bin Abdurrahman el-Jalajel ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı ayrıca, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi CEO'su Dr. Hişam el-Jadayi ile de heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili iş birliğine dair istişarelerde bulunuldu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, “Riyad’daki toplantı ve görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.