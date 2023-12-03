×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Suudi Arabistan’da... Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Yumaklı#Suudi Arabistan#Bakan Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Suudi Arabistan’da... Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 21:49

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’da Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Bakan Yumaklı, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bakan Yumaklı, daha sonra Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahad Bin Abdurrahman el-Jalajel ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı ayrıca, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi CEO'su Dr. Hişam el-Jadayi ile de heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili iş birliğine dair istişarelerde bulunuldu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, “Riyad’daki toplantı ve görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Yumaklı#Suudi Arabistan#Bakan Yumaklı

BAKMADAN GEÇME!