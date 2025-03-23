Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonulular Dayanışma Derneği iftarında konuştu: Güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir

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Bakan Yumaklı, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından Pendik Belediyesi Dolayoba Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, iki hafta önce Kastamonu'da yaklaşık iki bine yakın hemşerisiyle birlikte lokmalarını paylaştıklarını anımsatarak, bu tür toplantılar vesilesiyle bir ve beraber olmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir tarafına bakıldığında çok farklı ülkelerde, farklı topraklarda belki de oruçlarını açmak için bir bardak suya ihtiyacı olan milletleri gördüklerini dile getiren Yumaklı, "Aziz milletimizin ramazanın maneviyatına ve geleneklerine her zaman sahip çıkması bir tarafa, dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdur milletlere de bu sofralardan dua edilmesi, onların da feraha dokunmasının sağlanması için son derece önemli. Millet olarak birliğimizin, dirliğimizin, beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu da işte o coğrafyalardaki insanların hallerine baktığımızda çok daha yakından anlayabiliyoruz." diye konuştu.

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"BU ÜLKENİN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU, TÜRKİYE'NİN NE SÖYLEYECEĞİNE UMUT BAĞLAMIŞ OLANLAR EN İYİ BİLİYOR"

Yumaklı, kutsallara hiçbir saygısı olmayan, bütün insanlık değerlerini hiçe sayan vahşet tablolarını Gazze'de ve dünyanın çok farklı coğrafyalarında gördüklerini anlattı.

Sadece Müslüman coğrafyalar için bahsetmediğine vurgu yapan Yumaklı, "Geçen hafta Ukrayna'daydım. Oradaki insanların savaş şartlarından hakikaten acaba bir saat sonramız, belki bir dakika sonramız ne olacak endişesi onların üzerinde görmek, işte biz Türkiye Cumhuriyeti olarak özgür bir şekilde nefes aldığımız, eşimizle, dostumuzla, ailemizle, arkadaşlarımızla yaşadığımız bu memleketin kıymetini mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekir. Şöyle düşünün bu salonda şu anda belki de işte içeceğimiz çayların, yapacağımız sohbetlerin hesabını yaparken o ülkelerdeki insanların, uçaksavar sesleri, patlama sesleriyle endişelerini çok yakından görmüş olduk." şeklinde konuştu.

Yumaklı, Türkiye üzerinde de aynı o şekilde olmasını sağlamak isteyenlerin kirli emelleri bulunduğunun hiçbir zaman için unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.

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Her şeye hazır olunması gerektiğini söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çünkü bize bir şey olmaz dememek gerekir. Artık bazı temel sorunları, tarihin o tozlu raflarına göndermemiz gerekir. Terörsüz bir Türkiye, Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı bir şekilde durduğu o iç cepheyi kuvvetlendirme iradesi ve kararlı duruşu inşallah bu sorunun ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Türkiye artık eski Türkiye değil, bunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Sadece bizi, iki hafta öncesini dikkate alacak olursak ben ve Ticaret Bakanımız Ukrayna'da ülkelerimiz arasındaki konuları belirli bir düzeye getirirken aynı zamanda bizim İstihbarat Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız da Suriye'deydi.

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Bütün amaç, bütün hedef bizim ülkemizin olması gerektiği gibi, olması gereken yere ulaşması için hedefimize ulaşmak. Bu yönde, bu kararlı yaklaşımımızı mutlaka ama mutlaka hem içeride hem de dışarıda proaktif bir şekilde çalışarak yerine getireceğiz. Bu ülkenin çok kıymetli olduğunu, bu ülkenin dışında olanlar, bu ülkeye dışarıdan bakanlar ve Türkiye'nin ne söyleyeceğine umut bağlamış olanlar en iyi biliyor. Dolayısıyla bizler de ülkemizin bu anlamdaki hem içerideki hem de dışarıdaki gücüme sahip çıkmamız, gurur duymamız ve el ele, omuz omuza olmanın kıymetini ortaya koymamız gerekir."

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMAK EN DOĞAL HAKKI"

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Yumaklı, bakanlık olarak sofralardaki bütün nimetlerin, yiyeceklerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde vatandaşlara ulaşmasından sorumlu olduklarını belirtti.

Bu hafta başından itibaren denetimleri başlattıklarını duyuran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu amaçla toplu tüketim yerlerinde özellikle de Ramazan Bayramı öncesi çok fazla tüketilen şekerli mamullerden tutalım da pasta, börek ve benzeri ne varsa bunlarla ilgili bu hafta başından itibaren bir denetim başlattık, bayrama kadar sürecek. Buradan sizlerin huzurundan bütün Türkiye'ye bunun duyurusunu yapmak istiyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkıdır. Onlara bunu hak görmeyenler ya da kendilerine başka türlü menfaat sağlamak isteyenlerin her zaman için karşısında olacağız, gözlerinin yaşına bakmayacağız. İki hafta boyunca devam edecek bu denetimlerimizde aynı şekilde bayramdan sonra devam edecek. Güvenilir gıda sizlerin ulaşması gereken ve hakkınız olan güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir, onu belirtmek istiyorum."