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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması

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#Tahıl#Rusya#Ukrayna
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişciden tahıl koridoru açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 14:24

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli’nde "tahıl koridoru"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi askıya alınan tahıl sevkiyatı anlaşmasının yeniden devreye alınması ile ilgili olarak, 'Dünya derin bir nefes aldı.' dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak, bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi" dedi.

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BAKAN KİRİŞÇİ: DÜNYA DERİN BİR NEFES ALDI

Bakan Kirişçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın cumhurbaşkanımız Rusya’nın askıya aldığı karar ile ilgili önemli girişimde bulundu. Temennimiz savaşın sona ermesi. Dünyanın sayın cumhurbaşkanımızı takdirlerini içeride duymayanlar da umarım duyarlar. Her iki lidere de sektör olarak teşekkürlerimizi sunarız. Dünya derin bir nefes aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişciden tahıl koridoru açıklaması

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#Tahıl#Rusya#Ukrayna

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