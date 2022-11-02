Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak, bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi" dedi.

BAKAN KİRİŞÇİ: DÜNYA DERİN BİR NEFES ALDI



Bakan Kirişçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Sayın cumhurbaşkanımız Rusya’nın askıya aldığı karar ile ilgili önemli girişimde bulundu. Temennimiz savaşın sona ermesi. Dünyanın sayın cumhurbaşkanımızı takdirlerini içeride duymayanlar da umarım duyarlar. Her iki lidere de sektör olarak teşekkürlerimizi sunarız. Dünya derin bir nefes aldı.



