Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Çiftçi destek ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşmasından satır başları şöyle:



Sahipsiz hayvanlar için 50 bin ton mama dağıtımını AFAD ile birlikte yapıyoruz. Depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitini yapıyoruz.

Depremde telef olan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arılı kovan bedelsiz olarak temin edilecektir. 11 ilde 1 buçuk milyon kovan için acil şeker ihtiyacını karşılayacağız

ÇKS güncelleme süresini 8 Mayıs'a kadar uzattık. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları için son başvuru 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart, yağlı tohumlu bitkiler için fark ödeme desteğini 2 Mayıs olarak uzattık.

ÖDEMELER MİRASÇILARA NAKİT OLARAK YAPILACAK

ÇKS başvurusunu yapıp vefat edenlerin mazot ve gübre destek ödemesini mirasçılarına nakit olarak yapacağız.

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Toprak mahsulleri ofisi afet bölgesinde hububat ve baklagiller alımlarında kota ve cins ayrımı yapmadan alımını sürdürecek.

Bireysel sulama sistemleri başvurusunu 8 Mayıs'a, kırsal kalkınma yatırımı başvurusunu 11 il için 8 Mayıs'a kadar uzatmış oluyoruz.

Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan sübvansiyonlu borçlarını 1 yıl süreyle erteledik

Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitlerinin 31 Aralık 2023'e kadar ertelendi.

Bur kredilerden yararlanan köylülerimizin borçlarını erteleme süresince herhangi bir faiz ödemeyecek.

Depremden etkilenen kırsal kesime ilk etapta 70 bin köy evi inşa edeceğiz. Bu evler akıllı ev olacak.

11 KALEMDE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

2 milyon 520 bin 567 çiftçimize 11 kalemde destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz.

2 milyon 167 bin 958 üreticimize mazot ve gübre kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL, 238 bin 93 üreticimize yem desteği 733 milyon 574 bin 582 TL, 634 yetiştiricimize su ürünleri kapsamında 119 milyon 344 bin 310 TL, 26 bin 329 yetiş anaç koyun keçi desteği kapsamında 191 milyon 991 bin 600 TL, 62 bin 606 yetiştiricimize buzağı desteği kapsamında 127 milyon 6 bin 325 TL, 8 bin 909 yetiştiricimize sürü büyütme desteği kapsamında 57 milyon 952 bin TL, 9 bin 993 yetiş arıcımıza 36 milyon 615 bin TL destek sunuldu.

Gözden Kaçmasın Depremzedeler için lojistik üs! Yardımların kalbi Kayseri Haberi görüntüle