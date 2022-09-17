Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci 12. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali’ne katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Vahit Kirişci#Ankara#Bağ Bozumu
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci 12. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali’ne katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 18:39

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’nın Kalecik ilçesinde düzenlenen üzüm festivaline katılarak bağ bozumunu gerçekleştirerek üzüm topladı. Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan üreticilerle sohbet ederek bağ bozumunu gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Bu yıl 12.’si düzenlenen Kalecik Karası Üzüm Festivali'ni ziyaret eden Bakan Kirişci ve eşi Hanife Kirişci ile birlikte havuzda şıra yapımı için bekletilen 8 ton üzümü, Ankara oyun havası eşliğinde, çocukların da dahil olduğu bir kalabalıkla çiğnedi. Kirişci, festival içerisinde en kaliteli üzüm yarışmasına katılan ve dereceye giren üreticilere hediyelerini takdim etti.

Festivalde üzüm satışı yapan Yasin Ulaş, Kalecik Karası Üzümü’nün dünyaca ünlü olduğunun altını çizerek, ”12. Uluslararası Üzüm Festivali’ne katıldık. Başkanımız sağ olsun bizlere burada hizmet ediyor. Ürünlerimizi satmamıza imkan sağlıyor. Kalecik Karası Üzümü tek çekirdekli olması ile dünyaca ünlü bir üzüm. Buranın havası, toprağı ve suyu üzüme ayrı bir aroma katıyor. Kendi lezzetini kendi elde ediyor. 10 dönüm arazimiz var burada ki ürünlerin hepsi kendi tarlamızdan. Festival çok güzel insanlar geliyor. Ürünlerimizi satıyoruz çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Tüm halkımıza ve Kalecik'imize hayırlı olsun” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci 12. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali’ne katıldı

Haberin Devamı

 

“FESTİVAL UMDUĞUMUZDAN ÇOK DAHA İYİ GEÇİYOR”

Bölge esnafı ve festival alanında satış yapan Serkan Sefil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin festivale katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Bu sene festivalimiz gayet güzel gidiyor. Bakanımız çok güzel bir şekilde katılım sağladı ve bizi mutlu etti. esnaflarımızda gayet memnun. Gayet güzel bir katılım var. Festival umduğumuzdan çok daha iyi geçiyor. Bakanımızın katılması bizi çok mutlu etti. üzüm ezme yarışması yapıldı. Çok güzel etkinlikler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Kalecik halkı olarak çok memnunuz. Festivalimizin devamının gelmesini çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı: Akkuyu, TCMB rezervi, sosyal konut projesi...Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı: Akkuyu, TCMB rezervi, sosyal konut projesi...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Türkiyenin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu: İki Bakan biçerdövere bindiTürkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu: İki Bakan biçerdövere bindiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vahit Kirişci#Ankara#Bağ Bozumu

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth