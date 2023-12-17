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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Veteriner sağlık teknikerine yapılan saldırının takipçisi olacağız

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#Van#Tarım Ve Orman Bakanı#İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Veteriner sağlık teknikerine yapılan saldırının takipçisi olacağız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 15:34

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikerinin darp edilmesine ilişkin, "Kardeşimize yapılan çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.

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Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı, besici ile aile yakınları tarafından darbedildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Van'ın Erciş İlçesinde görevi esnasında darp edilen Bakanlığımız personeli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı'ya geçmiş olsun. Zorlu kış şartlarına rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin görevini ifa eden kardeşimize yapılan çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi. (DHA)

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#Van#Tarım Ve Orman Bakanı#İbrahim Yumaklı

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