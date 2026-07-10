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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte KKTC’deyiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle orman yangınlarıyla mücadele vizyonumuzu değerlendirdik ve ortak hareket etme kararlılığımızın bir göstergesi olarak görevlendirilen yangın söndürme helikopterini teslim ettik. Biz sadece kalplerimizi değil, tüm teknolojimizi ve imkanlarımızı da kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, KKTC'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Üretmek kadar, üretileni doğru muhafaza etmek de hayati öneme sahip. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile birlikte Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nin modern altyapısını inceledik. Şoklama ünitelerinden paketleme ve yükleme alanlarına kadar, ürünlerimizin raf ömrünü ve kalitesini artıran tüm aşamaları değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC'de Güzelyalı Terfi Merkezi'ni de ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Su medeniyettir, su kardeşliktir. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile birlikte Anadolu'dan gelen her bir damlayı Kıbrıs Türkü'nün bereketli topraklarıyla ve haneleriyle buluşturan Güzelyalı Terfi Merkezi'ndeki çalışmalarımızı yerinde değerlendirdik. Bu tesisler sadece birer mühendislik harikası değil; aynı zamanda kader birliğimizin, sarsılmaz bağlarımızın nişanesidir."

BAKAN YUMAKLI, KKTC TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ÇAVUŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş ile birlikte Türkiye’deki Anamur Alaköprü Barajı’ndan aldığımız suyu, denizin 250 metre altından geçen 80 kilometrelik hatla kesintisiz olarak ulaştırdığımız Geçitköy'deki tesislerimizi yerinde inceledik. Yılda 75 milyon metreküp suyu içme ve sulama amaçlı olarak ulaştıran bu dev sistem, kardeşlerimizin su arz güvenliğini güvence altına alan stratejik bir altyapıdır. Su gibi aziz kardeşliğimizle, ortak geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.