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Tarım mesajları: Güvenilir gıda makul fiyat

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Vahit Kirişci#İbrahim Yumaklı
Tarım mesajları: Güvenilir gıda makul fiyat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

TARIM ve Orman Bakanlığı’nda devir teslim töreniyle Vahit Kirişci görevini İbrahim Yumaklı’ya bıraktı.

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Bakan Yumaklı törende yol haritalarını şöyle açıkladı: “Üretimden tüketime planladığımız yapısal reformları hayata geçireceğiz. Tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olduğumuz alanlarda yerlileştirme ve millileştirmeyi hızlandıracağız. Tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığını söylemek istiyorum. Gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü önlemi alırken tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak.” 21 yılın son 15 ayının Ukrayna savaşı, doğal afetler ve depremler yüzünden zorlu geçtiğini belirten Vahit Kirişci ise “Hepimiz zafere değil, sefere talip olmuş insanlarız. Sayın Bakanımıza da görevlerini ifa ederken ayaklarına taş değmemesini diliyorum” dedi. 

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Vahit Kirişci#İbrahim Yumaklı

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