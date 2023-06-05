Tarım mesajları: Güvenilir gıda makul fiyat

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Bakan Yumaklı törende yol haritalarını şöyle açıkladı: “Üretimden tüketime planladığımız yapısal reformları hayata geçireceğiz. Tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olduğumuz alanlarda yerlileştirme ve millileştirmeyi hızlandıracağız. Tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığını söylemek istiyorum. Gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü önlemi alırken tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak.” 21 yılın son 15 ayının Ukrayna savaşı, doğal afetler ve depremler yüzünden zorlu geçtiğini belirten Vahit Kirişci ise “Hepimiz zafere değil, sefere talip olmuş insanlarız. Sayın Bakanımıza da görevlerini ifa ederken ayaklarına taş değmemesini diliyorum” dedi.