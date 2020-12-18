MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarım makinaları hırsızları yakayı ele verdi
GeriGündem Tarım makinaları hırsızları yakayı ele verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Tarım makinaları hırsızları yakayı ele verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarım makinaları hırsızları yakayı ele verdi
Abone Olgoogle-news

Malatya’da tarım makinaları hırsızlıkları yapan iki zanlı yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt İlçesi Özal Mahallesi'nde faili meçhul hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen 2 şahsın eşkal, kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken 2 adet çapa motoru, 3 adet motorlu testere, 3 adet elektronik terazi, 2 adet elektrikli hidrafor motoru ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle