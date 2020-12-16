Tarım İşletmesi (TİGEM) 145 personel alımı yapacak – TİGEM personel alımı başvuru şartları açıklandı
Tarım İşletmesi (TİGEM) taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 145 personel alımı yapılacağını duyurdu. TİGEM personel alımı duyurusunda en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 70 puan şartı ile yapılacak personel alımında başvurular 21 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında alınacak. İşte TİGEM personel alımı başvuru şartları ve detayları...
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.
TİGEM PERSONEL ALIMI SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:
Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,
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