Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sulama kanalına devrildi; 18 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 10:07

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Adana'da sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 06 FP 3243 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

18 TARIM İŞÇİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı 18 tarım işçisi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

