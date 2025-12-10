Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sulama kanalına devrildi; 18 yaralı

Güncelleme Tarihi:
Adana'da sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 06 FP 3243 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
18 TARIM İŞÇİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı 18 tarım işçisi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.