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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı

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#Diyarbakır#Tarımsal İşçiler#Minibüs Kazası
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 11:24

Diyarbakır Silvan kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada, 2’si ağır, 17 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda Bismil yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. B.T.'nin kontrolünü yitirdiği 67 ACG 834 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı

Minibüs, yan yatarken, kazada 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 17 yaralı

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Tarımsal İşçiler#Minibüs Kazası

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