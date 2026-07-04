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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var

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#Tarımsal Kaza#Şanlıurfa#Minibüs Kazası
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 19:18

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, kadınların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

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Kaza, Suruç ilçesi Yukarıbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Özberk'in (44) lastiği patlaması sonucu kontrolünü kaybettiği 63 E 3567 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çoğunluğu kadın 22 tarım işçisi, ambulanslarla Suruç, Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Tarımsal Kaza#Şanlıurfa#Minibüs Kazası

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