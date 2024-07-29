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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı

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#Tunceli#Erzincan#Tarım İşçileri
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 02:11

Tunceli-Erzincan karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 20 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolundaki keskin virajlara sahip 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'dan gelerek Ordu'ya fındık toplamaya giden mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Tunceli ve Erzincan'dan sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Tunceli#Erzincan#Tarım İşçileri

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