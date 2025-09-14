×
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 20 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Minibüs Kazası#Tarım İşçileri#Sivas
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 21:57

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerinin taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi.

Haberin Devamı

 

 Kazada minibüste bulunan ve tarım işçileri olduğu öğrenilen Mükrime Yılmaz (32), Kader Yılmaz (26), Sultan Yılmaz (14), Helin Yılmaz (18), Ravza Nur Yılmaz (17), Muhammed Calavul (11), Aylin Calavul (11), Medine Calavul (41), Merve Calavul (15), Beyza Calavul (16), Güven Calavul (18), Yüksel Calavul (40), Nilüfer Calavul (20), Meryem Kaya (24), Nazım Kaya (32), Asmin Şener (14), Özkan Alışçı (21), Huzeyfe Öncel (17) ve otomobil sürücüsü Berat Enes Aydoğdu (20) ile yanında bulunan Yiğit Emir Aydoğdu (24) yaralandı. Minibüs sürücüsü Bayram Kaya (33) ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

 

