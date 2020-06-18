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Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada tarım işçilerinden Münevver Kay (64) yaşamını yitirdi, 7 işçi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kıyakdede köyü girişinde meydana geldi. Konya'nın Hüyük ilçesinden çilek toplamadan dönen işçileri taşıyan Hüseyin Çetin'in (55) kullandığı 42 ACT 471 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden İsmail Aydın'ın (49) kullandığı 42 ECY 47 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın ardından minibüs, şarampole yuvarlandı.

Kazada tarım işçilerinden Münevver Kay yaşamını yitirirken, Havva Tunç (34), Gülruh Şirin (59), Mesudiye Çelik (47), Mehmet Ali Kay (46), Hacer Tunç (38), Zepnep Dilber (47) ve Bahar Gündüz (64) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 2'si ağır 7 yaralı, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Kaymakam Onur Yılmazer ve işçi yakınları, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Kamyon sürücüsü İsmail Aydın, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

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