×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Trafik Kazası#Minibüs
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 09:54

Aksaray'da fındık hasadı için Şırnak'tan yola çıkan işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü ağır, 24 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolunun 248'inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'tan Düzce'ye fındık hasadı için giden işçileri taşıyan Hüseyin Çetin yönetimindeki 73 M 1006 minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı

Hurdaya dönen araçta sürücü Çetin ile 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. ​Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Trafik Kazası#Minibüs

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği