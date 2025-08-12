×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Minibüs Kazası#Tarım İşçileri#Adıyaman
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 21:10

 Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Tut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 5059 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Minibüs Kazası#Tarım İşçileri#Adıyaman

BAKMADAN GEÇME!