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Tarım Ekonomisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Tarım Ekonomisi taban puanları kaç? İşte Tarım Ekonomisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Tarım Ekonomisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tarım Ekonomisi taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|50
|289,85807
|337.343
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|288,28923
|344.847
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|35
|282,34173
|374.659
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|273,79082
|421.909
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|35
|270,33526
|442.716
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|45
|267,22476
|462.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|263,51517
|486.017
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|20
|262,35718
|493.773
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|260,16743
|508.638
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|258,76135
|518.529
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|20
|258,65527
|519.253
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|255,32203
|543.214
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|254,47510
|549.347
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|30
|252,39656
|564.980
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|251,20576
|574.207
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|20
|249,31859
|589.166
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|249,28175
|589.475
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|35
|248,16506
|598.231
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|35
|247,55974
|603.066
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|20
|246,89521
|608.360
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|244,84650
|625.455
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40
|241,87381
|650.481
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|30
|241,63416
|652.547