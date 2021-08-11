MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarım Ekonomisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
GeriGündem Tarım Ekonomisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11.08.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Tarım Ekonomisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarım Ekonomisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Tarım Ekonomisi taban puanları kaç? İşte Tarım Ekonomisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Tarım Ekonomisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tarım Ekonomisi taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA50289,85807337.343
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40288,28923344.847
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA35282,34173374.659
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40273,79082421.909
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA35270,33526442.716
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA45267,22476462.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40263,51517486.017
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA20262,35718493.773
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40260,16743508.638
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40258,76135518.529
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA20258,65527519.253
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu)EA1255,32203543.214
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40254,47510549.347
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA30252,39656564.980
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40251,20576574.207
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA20249,31859589.166
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40249,28175589.475
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA35248,16506598.231
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA35247,55974603.066
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA20246,89521608.360
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40244,84650625.455
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA40241,87381650.481
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Tarım EkonomisiEA30241,63416652.547

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi