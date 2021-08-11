Tarım Ekonomisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Tarım Ekonomisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tarım Ekonomisi taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 50 289,85807 337.343 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 288,28923 344.847 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 35 282,34173 374.659 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 273,79082 421.909 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 35 270,33526 442.716 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 45 267,22476 462.000 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 263,51517 486.017 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 20 262,35718 493.773 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 260,16743 508.638 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 258,76135 518.529 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 20 258,65527 519.253 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) EA 1 255,32203 543.214 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 254,47510 549.347 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 30 252,39656 564.980 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 251,20576 574.207 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 20 249,31859 589.166 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 249,28175 589.475 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 35 248,16506 598.231 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 35 247,55974 603.066 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 20 246,89521 608.360 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 244,84650 625.455 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40 241,87381 650.481 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 30 241,63416 652.547

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