Tarım dondu

Haberin Devamı

TÜRKİYE’nin birçok bölgesinde yaşanan zirai don afeti, sebze-meyve bahçelerine büyük darbe vurdu. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş da felaketin boyutuna ilişkin “Tüm bölgelerde kayıp yüzde 50” diyerek, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Çiftçilerin korkulu rüyası, ilkbaharın geç, sonbaharın erken donlarıdır. Maalesef son zirai don olayında yaş sebze ve meyve çok etkilendi. Güneyde zaten çok kötü bir don olmuştu. Şimdi Ege ve Marmara da çok etkilendi. Tüm bölgelerde kayıp yüzde 50 diyebiliriz. Etkilenmeyen tek yer Şanlıurfa ve Gaziantep civarı.

SERALAR DA ETKİLENDİ

Karadeniz’de fındık, Manisa’da üzüm, Malatya’da kayısı kalmadı. Tarladan toplayacak bir şey kalmayabilir. Biz meyve sebze ihraç eden bir ülkeyiz, ancak artık ithal edersek şaşırmayın. Son zirai don olayından seralar bile etkilendi. Serasını ısıtan için büyük sorun yok ama elektriğe de zam geldi, iyi ısıtanlar için sorun yok. Şu anda çiftçi donun etkisini kırmak için sisleme yapıyor ancak bu her yerde yapılabilecek bir uygulama değil, hasar büyük. Ucuza meyve sebze yemek hayal oldu. TARSİM yaptıran üretici bir nebze olsun zararını kurtarabilecek. Ancak elektriğe de zam geldiği için o da sorun oldu.”

Haberin Devamı

Kayseri’de kayısıların yanı sıra elmaları da don vurdu.

BAKAN YUMAKLI: HASAR İHBARI YAPIN

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini belirterek, bu olumsuz hava koşulları sonucu 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirtti. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerimiz, ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler” dedi.

Haberin Devamı

İbrahim Yumaklı

RİSKLİ 2 GÜN

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de Türkiye genelinde etkili olan zirai don tehlikesinin yarın ve çarşamba günü de devam edeceğini kaydetti. Tekin, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek zirai dona karşı vatandaşları uyardı.