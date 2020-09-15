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DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 20:59 | Son Güncelleme:

Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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Tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı, sol ön lastiğinin yerinden fırlaması sonucu kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Dilekli (37) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kayaönü köyünde meydana geldi. Tarladan eve dönen Ali Dilekli'nin kullandığı plakasız patpat olarak bilinen tarım aracının sol ön lastiği yerinden fırladı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada patpat altında kalan sürücü Ali Dilekli olay yerinde hayatını kaybetti. Kasadan fırlayan Fadime Doğanay (45) ve Yasin Doğanay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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