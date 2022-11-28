'Tarım anneleri' evlerine kavuştu

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Talas’taki törene, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile il ve ilçe müdürleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve mevsimlik işçiler katıldı.

30 YAŞAM KONTEYNERİ

Talas Belediyesi’nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile birlikte yürüttüğü 2 milyon 500 bin liralık konteyner kentte, içerisinde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş bulunan 30 yaşam konteyneri yer alıyor. Projede ayrıca ortak kullanımda olan bir çamaşır konteyneri ile eğitim konteyneri bulunuyor. Çocuklar için de iki adet çocuk oyun grubu mevcut.

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TARIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Organizasyonda ilk olarak kürsüye gelen ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Talas Belediyesi’nin, bu projenin hayata geçirilmesinde büyük katkısı olduğunun altını çizerek “Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sosyal gelişme programı çerçevesinde yürütülen projedir. Hem mahallemiz hem de ilçede tarımla uğraşan insanlarımız için önemli bir altyapıyı burada belediyemiz ile birlikte kazandırmış bulunmaktayız. Projenin uygulanması aşamasında büyük emek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.