Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Tarım anneleri' evlerine kavuştu

Güncelleme Tarihi:

#Tarım#Talas Belediyesi#Tarım Anneleri Ev’Leniyor
Tarım anneleri evlerine kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

Şehir dışından kırsal mahallelere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amaçlı “Tarım Anneleri Ev’leniyor” projesinde konutlar, düzenlenen törenle teslim edildi.

Haberin Devamı

Talas’taki törene, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile il ve ilçe müdürleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve mevsimlik işçiler katıldı.

30 YAŞAM KONTEYNERİ

Talas Belediyesi’nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile birlikte yürüttüğü 2 milyon 500 bin liralık konteyner kentte, içerisinde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş bulunan 30 yaşam konteyneri yer alıyor. Projede ayrıca ortak kullanımda olan bir çamaşır konteyneri ile eğitim konteyneri bulunuyor. Çocuklar için de iki adet çocuk oyun grubu mevcut.

Tarım anneleri evlerine kavuştu

Haberin Devamı

TARIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Organizasyonda ilk olarak kürsüye gelen ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Talas Belediyesi’nin, bu projenin hayata geçirilmesinde büyük katkısı olduğunun altını çizerek “Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sosyal gelişme programı çerçevesinde yürütülen projedir. Hem mahallemiz hem de ilçede tarımla uğraşan insanlarımız için önemli bir altyapıyı burada belediyemiz ile birlikte kazandırmış bulunmaktayız. Projenin uygulanması aşamasında büyük emek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım#Talas Belediyesi#Tarım Anneleri Ev’Leniyor

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası