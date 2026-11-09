Tarık Devrim’i kaybettik

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Devrim’in vefatı, başta Hürriyet olmak üzere basın camiasında üzüntü yarattı. Tarık Devrim, yaklaşık 7 yıldır beyin kanseri tedavisi görüyordu. Gazeteciliğe 1978 yılında başlayan Devrim, yaklaşık 40 yıllık Hürriyet kariyerinde farklı kademelerde görev üstlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi olan Devrim’in vefatının ardından TGC Yönetim Kurulu, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Tarık Devrim’in vefatı üzerine yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Mesleğine uzun yıllar emek veren, gazeteciliğin farklı kademelerinde önemli görevler üstlenen Tarık Devrim’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Meslektaşımız Tarık Devrim’in ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

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Tarık Devrim’in cenazesi, bugün İstanbul’daki Şakirin Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TARIK DEVRİM KİMDİR

Tarık Devrim, 1957 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine 1978 yılında Hürriyet’in Londra Bürosu’nda muhabir olarak adım atan Devrim, yaklaşık 40 yıl boyunca aynı gazetede çalıştı. Meslek hayatı boyunca muhabirlik, istihbarat şefliği ve yazıişleri müdürlüğü görevlerini yürüten Devrim, Sürekli Basın Kartı sahibiydi. 69 yaşında hayatını kaybeden Tarık Devrim, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.