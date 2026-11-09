Tarık ağabeye veda... 'Son ana kadar gazeteci olarak kaldı'

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8 yıldır kanser tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tarık Devrim son yolculuğuna uğurlandı. Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına eşi Sibel Devrim, kızı Defne Devrim’in ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Cenazede Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Yazı İşleri Müdürü Ateş Yalazan, Yazı İşleri Müdürü Ardıç Aytalar, Haber Müdürü Serdar Savran, Hürriyet Magazin Müdürü Selim Akçin, gazetenin eski genel yayın yönetmenlerinden Enis Berberoğlu ve Sedat Ergin de hazır bulundu.

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'SON ANA KADAR GAZETECİ OLARAK KALDI'

Hürriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmenlerinden Enis Berberoğlu "Tarık son ana kadar gazeteci olarak kalan, gazeteci olarak yaşayan, çalıştığı kurumu ki Hürriyet dışında bir yerde çalıştığını hatırlamıyorum, var eden temel direklerden biriydi benim için. Kaybetmekten dolayı çok üzgünüm ama dolu dolu yaşadı, son ana kadar bayrağı elinde tuttu, yukarıda tuttu. O sebeple de seviniyorum" dedi.

'BAB-I ALİ’NİN ENDER ÇALIŞKAN İNSANLARINDANDI'

Hürriyet Gazetesi'nin eski köşeyazarlarından Yalçın Bayer ise "Tarık Babıali’nin ender çalışkan çocuklarından biridir, gençlerinden birisiydi. Ben 29 yıldan sonra Cumhuriyet’ten Hürriyet’e geldiğim zaman hakikaten gördüğüm çok nitelikli, böyle sevdalı candan bir arkadaşımızdı; fakat lanet bir hastalığa yakalandı. Kurtuldu diyorum. Son zamanlarda çok acılar çekiyordu. Çok sevilen bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin" dedi.

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'ÇOK ACI BİR KAYIP BİZİM İÇİN'

Gazeteci Mustafa Kınalı, "Yıllarca birlikte çalıştık. Hem yöneticiliği hem arkadaşlığı takdire şayandı. İyi bir haberci, iyi bir gazeteciydi. Dostluğu da öyle sağlamdı. Unutulmaz anılarımız var. Mekanı cennet olsun. Çok çok acı bir kayıp oldu bizim için" dedi.Gazeteci Aslı Sözbilir ise "Tarık Devrim hem bizim mesai arkadaşımız hem de bizden çok daha deneyimli bir meslektaşımız olduğu için çoğu açıdan öğretmenimiz sayılırdı. Deneyimlerini paylaşmakta hep cömert oldu. Çok iyi bir gazeteci olmasının yanı sıra çok iyi bir insandı. Gazetecilik mesleği açısından bu tip insanların kaybı daha da ağır oluyor. O yüzden hepimiz çok üzgünüz. Hem arkadaşımızı kaybettiğimiz için hem meslektaşımızı kaybettiğimiz için hem de Türk gazeteciliği adına bu kadar düzgün, iyi bir gazeteciyi kaybettiğimiz için hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.

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'BU DÜNYADAN BİR TARIK DEVRİM GEÇTİ'

Spor yazarı Süleyman Arat, "44,5 yıl Hürriyet’te çalıştım. Mesai arkadaşlığımın tamamı Tarık ile birlikte geçti. Şefimdi, arkadaşımdı, kardeşimdi. Daha sonra yazı işlerine geçti. Mali işlerden sorumlu müdürümüz oldu ama dostluğumuz, arkadaşlığımız hiç kopmadı. Son güne kadar hep yanındaydım. İşler geliyor geçiyor, hayat geliyor geçiyor, dostluklar unutulmuyor. O yüzden bu dünyadan bir Tarık Devrim geçti. Nur içinde yatsın diyorum inşallah. Kabri mekanı cennet olsun" dedi.

' "HERŞEYİ BİLEN ADAM" DİYORDUK'

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Arat, Devrim’in mesleki birikimi ve titizliğiyle ilgili anılarını da paylaştı. Arat, "Tarık Devrim, internet gelmeden önce arkadaşlarımızın doğal olarak başladığı dönemlerde, biz ona 'Herşeyi bilen adam' diyorduk. Yani Google yoktu ama Tarık bizim Google’ımızdı. Bilmediğimiz birşeyi ona sorardık. En iyi Türkçeyi konuşan oydu, en iyi Türkçeyi bilen oydu, imla kurallarını en iyi bilen oydu. İngilizcesi çok iyiydi, yani Amerikalı bir İngiliz gibi İngilizce konuşuyordu. Zaten İngilizce öğretmenliği yapmıştı, Londra’da uzun yıllar çalışmıştı. Daha sonra Hürriyet’e gelmişti. O yüzden biz hep onu hayranlıkla ve sevgiyle karşılardık. Bunun yanı sıra işinde çok titizdi; herşeyi sorardı. Biz muhabir olarak gidip işten döndüğümüzde Tarık’tan fırça yiyeceğiz diye korkardık. Bu yüzden bir kere röportaj yaptığım kişinin çok büyük detaylarını alıyordum. Bu sefer şaka yollu da olsa ayakkabı numarasını almıştım. 'Dedim ki bunu da aldım Tarıkcığım, adam 42 giyiyormuş' dedim. O da müstehzi gülüşüyle güldü bana gözlüğünün üstünden bakarak; yani böyle acı tatlı yüzlerce anımız var." dedi.

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'ÇOK TİTİZ BİR İNSANDI'

Gazeteci Eren Kayar ise Devrim ile ilgili bir anısını anlatarak, "Deprem oldu, ilk beni aradı. 1999 depremi, hemen 'Gazeteye gidiyoruz' dedi. Ben 5 dakikada hemen pantolonumu, gömleğimi giydim, indim aşağı. Arabaya bindi geldi. Yarım saatte gazeteye vardık. Yıllar sonra konuşuyorduk arada. 'Biz ne yapmışız o gece. Kaç kilometre hız yaptık. Ya bir viyadük bir köprü çökseydi' dedi. Düşünemedik bunları ama böyle bir meslek işte. Böyle anılarımız var Tarık ile. Çok titizdi, çok iyi bir insandı" dedi. Gazeteci Işıl Açıkel ise, "Ben 1998-1999 yılında Hürriyet’e yolum düştü. Orada Hürriyet’te Tarık Devrim’le birlikte çalıştım. Hürriyet bir okuldu. Kendisi orada benim için bir öğretmendi. Stajyer olarak başlamıştım ama sabahları gazeteyi önüme koyardı. 'Kelime kelime her satırını okuyacaksın. Gazeteciliği öyle öğreneceksin' derdi. Haber merkezinde telefonlar çalardı. 'Bunların hepsine bakacaksın, hepsi birer haber' derdi. Bu şekilde yetişerek 30’uncu yılıma geldim. İyi ki Hürriyet’te, iyi ki Tarık Devrim ile birlikte çalışmışım diyorum" ifadelerini kullandı.