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Tarihte ilk kez... İki Türk aynı anda Manş’ı geçti

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#Murat Öz#Yasemin Altıntaş#Manş Denizi
Tarihte ilk kez... İki Türk aynı anda Manş’ı geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 07:00

İki Türk yüzücü Murat Öz ve Yasemin Altıntaş, tarihte ilk kez aynı anda Manş Denizi’ni yüzerek geçti.

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Türk sporcular Murat Öz (42) ve Yasemin Altıntaş (38), yarışların Everest’i olarak bilinen dünyanın en eski ve en zorlu parkurlarından Manş Denizi’ni yüzerek geçti. “7 Okyanus” (Seven Ocean) ve “Üçlü Taç” (Triple Crown) yarışlarının içinde olan Manş Denizi’ni birlikte geçen Murat ve Yasemin, tarihte ilk defa iki Türk sporcu olarak aynı anda bu zorlu parkuru tamamladı.

Tarihte ilk kez... İki Türk aynı anda Manş’ı geçti

İNGİLTERE’DEN BAŞLAYIP FRANSA’YA YÜZDÜLER

İki Türk yüzücü, 28 Temmuz sabaha karşı suya girdi. İngiltere’nin Dover kentinden başlayan yüzüş, Fransa’da bulunan Cap Gris Nez bölgesinde sona erdi. Murat Öz 17 saat 55 dakikada 70 km yüzerek Manş Denizi’ni iki kere geçen 4’üncü Türk sporcu oldu. Yasemin Altıntaş ise Manş Denizi’ni 14 saat 35 dakikada ve 59 km yüzerek geçti ve “Triple Crown” tacının da sahibi oldu. Yasemin Altıntaş’ın teknesinde destek olarak Kerim Can Ertuğ ve Frazer, Murat Öz’ün teknesinde ise Aysu Türkoğlu ve Emrah Nikerel yardımcı oldu. Teknedeki ekip, yüzücülerin güvenlik, beslenme ve motivasyonunu yüksek tutmak için tüm görevleri üstlenip destek oldu. Teknelerde ayrıca kaptan ve ekibinin yanı sıra gözlemciler yer aldı.

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#Murat Öz#Yasemin Altıntaş#Manş Denizi

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