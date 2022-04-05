Tarihinde ilk kez susuz kalmıştı, Çal Kanyonu'ndan sevindiren görüntü

Haberin Devamı

Çal ilçesinde 90 metre derinliğindeki vadide bulunan, 2 bin 200 metre uzunluğundaki Çal Kanyonu, 2003 yılında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ilk kez rafting yapmasıyla gündeme geldi. Turizmin geliştirilmesi için hazırlanan proje kapsamında 2011'de Çal Kanyonu'na 220 metre uzunluğunda asma köprülü yürüyüş yolu yapıldı.

Suyun derinliğinin 2 yıl öncesine kadar yer yer 2 metreyi bulduğu kanyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarlar da yer alıyor. Büyük Menderes Nehri'nin içinden geçtiği Çal Kanyonu’nu, geçen yaz aylarında kuraklık vurdu. Bölge yeterli yağışı almayınca nehir kurudu, kanyon ilk kez susuz kaldı. Kanyondaki suyun kurumasıyla adacıklar ve daha önce görülmeyen büyük kayalar ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Çal Kanyonu, bu yıl, kış aylarındaki verimli yağışlarla eski haline dönmeye başladı. Büyük kayaların arasından akan sular, kanyonu yeniden doldurunca, halkı da sevindirdi.

Vatandaşların ziyaret ettiği kanyona gelen Süleyman Demir, kanyonun kuruyuşuna üzüldüğünü belirterek, "Bu kış aylarında yağışların yoğun geçmesi, kanyonu eski güzel günlerine döndürdü. Kanyon suyla dolunca tekrar muhteşem manzaralar oluşmaya başladı. Bu bizi çok heyecanlandırdı" dedi.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da kanyonun durumuyla ilgili olarak, "Geçen yaz kuraklık nedeniyle kanyon tamamen kurudu, içinde bir damla su bile yoktu. Bu kış kar ve yoğun yağış oldu. Su kaynaklarının da tekrar oluşmasıyla Menderes Nehri’nde seviye yükselmeye başladı. Dağlardaki karların erimesiyle birlikte kanyondaki su seviyesi de daha da artacaktır ve kanyon eski ihtişamlı günlerine kavuşacak" diye konuştu.

Haberin Devamı