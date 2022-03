Tarihin yazıldığı yerde...

Haberin Devamı

Şehitler Abidesi’ndeki tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Tören mangası saygı atışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kabine üyelerinin de katıldığı törende özetle şunları söyledi:





“Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık ve cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale’de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin ve silahın olmadığı görülmüştür. Türk milleti Çanakkale’de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadeleleri başlatmışlardır.

BU MUKADDES TOPRAKLARDA

Bu şanlı zafer Türkiye’nin ve Türk milletinin olduğu kadar, gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Hemen yanı başımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati çok net görebiliyoruz. Burada sadece Türkiye’nin her ilinden, her ilçesinden hemen her yerinden kabirler yok. Aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Gümülcine’nin, Bakü’nün, Batum’un, Halep’in Gazze’nin, Kudüs’ün çocuklarıyla İstanbul’un, Ankara’nın, Çorum’un, Yozgat’ın, Antep’in, Mardin’in, Edirne’nin çocukları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce koyun koyuna yatıyor. Bunun için Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bütün bu bölgenin hatta İslam dünyasının kardeşliğini, kader ortaklığını da yansıtır.

GAZİ MUSTAFA KEMAL KOMUTASINDA

Her vatan evladının buradaki şehitlerden, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakârlıklardan, burada verilen çetin mücadelelerden çıkaracağı çok büyük dersler ve ibretler olduğunu düşünüyorum. Şu içinde bulunduğumuz mekanda Gazi Mustafa Kemal’in komutasında o kınalı kuzuların çıktığı yolda tüm haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz şu mekanda bizler de yavrularımızı buna göre yetiştirmemizin gereğine inanıyorum. Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. Yılını tekrar tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.”

ARTIK MİSAFİRİMİZ OLAN ASKERLERİ DE SAYGIYLA ANIYORUM

Erdoğan “Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşeden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum” diyerek şöyle devam etti: “İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı’nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum.”





Törende İngiltere’deki bir müzayededen alınan, 25 Mart 1893’te Katar’daki Osmanlı Kalesi’ne yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı Birliği’ne ait olan sancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi. Erdoğan, sancağı öpüp teslim aldı.





Çanakkale Zaferi ve şehitleri tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. İstanbul’daki törenlerin adresi Edirnekapı Şehitliği’ydi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile gaziler ve şehit yakınları da katıldı. Vali Ali Yerlikaya, törende “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimizin tüm kahramanlarını rahmet, dua ve şükranla yâd ediyorum. Aziz şehitlerimiz. Vatan size minnettar” diye konuştu.

253 BİN ŞEHİT İÇİN ALTIN MADALYALI BAYRAK







Çanakkale’deki ilk tören Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılımıyla saat 09.00’da Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk konuldu, MİLGEM (Milli Gemi) Projesi’nin ürünü olan TCG Kınalıada korveti 21 pare top atışı yaptı. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya’nın Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Albay İan Brandon da katıldı. TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ‘Çanakkale geçilmez’ yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk bayrağına takıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla birlikte altın madalya takılı Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi.