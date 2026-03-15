Tarihin kalbinde yatacak

#İlber Ortaylı#Fatih Sultan Mehmed#Osmanlı Tarihi
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 07:00

İlber Ortaylı en sevdiği, her sohbetinde hürmetle yâd ettiği Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmed’in türbesinin yanı başına defnedilecek. Ortaylı’nın sağlığında hep hürmet ve övgüyle bahsettiği hocalarının mezarları da aynı hazirede...

PROF. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Camisi haziresine defnedilecek. Bu hazirenin merkezinde Fatih Sultan Mehmed’in türbesi var. Türbenin etrafında da Osmanlı devrinin mühim devlet adamlarının yanı sıra Osmanlı’nın önde gelen ulemasının (seçkin âlim ve bilginler) mezarları var. ‘Şahide’ adı verilen ve her biri sanat eseri niteliğinde mezar taşlarıyla süslü hazireler Osmanlı döneminde ‘Devlet Mezarlığı’ niteliğindeydi. Sadece belli isimler özel müsaadeyle ‘selatin’ denilen büyük camilerin hazirelerine defnedilebiliyordu. Bugün de bu tarihi hazirelere defin, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlığın onayına tabi...

Fatih Sultan Mehmet

HOCALARI DA ORADA

Fatih Camisi haziresinde son dönemin ünlü tarihçileri de var. Ortaylı’nın “Onun çalışmalarını çıkarırsanız Osmanlı tarihçiliği namına geride pek bir şey kalmaz” diye methettiği ‘Şeyhül Müverrihin’ (Tarihçilerin Kutbu) unvanlı hocası Prof. Dr. Halil İnalcık’ın mezarı da burada. Yine Ortaylı’nın “Osmanlı’nın son dönemi ve modern Türkiye üzerine dünyada söz sahibi birkaç tarihçiden biri” diye tarif ettiği Prof. Dr. Kemal Karpat da 2018’de bu hazireye defnedilmişti. Yine Ortaylı’nın “İstanbul’un yaşayan hafızası, onun gibi hocalar artık yetişmiyor” diye andığı Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kabri de burada bulunuyor... İlber Hoca’nın ayrı bir hürmetle andığı ve adını kızına verdiği Tuna/Plevne mücadelesinin kahramanı Gazi Osman Paşa’nın türbesi de burada.

Prof. Dr. Halil İnalcık

FATİH’İN VE PAŞALARIN YANINDA

İlber Hoca’yla bir sohbetimizde “Hocam hangi padişah devrinde yaşamak istersiniz?” diye sormuştum. Hoca da ‘Ya Fatih ya da 2. Mahmud devrinde...’ diye cevap vermişti. “Orduda mı ilmiyede mi olurdunuz?” diye devam ettim. “İlmiye” dedi. “Hangi Paşa ile rahat çalışırdınız?” deyince de tereddüt etmeden “Ahmet Cevdet Paşa veya Mehmet Emin Ali Paşa” demişti. Ahmet Cevdet Paşa’nın mezarı da Fatih Camisi haziresinde... İlber Hoca, son istirahat yerinde de en sevdiği padişah Fatih’in, en hürmet ettiği paşaların, çok sevdiği hocasının ve kıymet verdiği meslektaşlarının yanı başında olacak...

Gazi Osmanpaşa

Prof. Dr. Semavi Eyice

Ahmet Cevdet Paşa

Prof. Dr. Kemal Karpat


