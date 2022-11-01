Tarihin gökyüzündeki tanıkları

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ESKİŞEHİR Sivrihisar’daki M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi, 2018 yılında kuruldu. İlk açıldığında yaklaşık 800 metrekarelik alanda oluşturulan müze, envanterine kattığı yeni ve özel uçaklarla 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip 3 hangara dönüştü. M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi Müdürü Didem Işıkalan, “Uçaklarımız 1939-1940 yıllarında hem 2’nci Dünya Savaşı’nda hem de savaş eğitiminde kullanılan uçaklardır. Uçaklarımızın hepsi tarihe tanıklık etmiştir. Örneğin müzemizde 2 tane Boeing Stearman var. Bunlar 2’nci Dünya Savaşı’nın savaş pilotlarının eğitim uçakları olarak kullanılmış. Pilotlar ilk eğitimlerine bu uçaklarla başlamışlar” dedi.

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VİETNAM GAZİSİ

Didem Işıkalan, Vietnam savaşında aktif görev yapan UH-1H helikopterin de müze envanterinde olduğunu söyledi. Helikopterin özelliklerini anlatan Işıkalan, “Vietnam savaşında, havada roketle vurulan helikopter mecburi iniş yaparken ağır hasar almış, fakat mürettebat bu olaydan yara almadan kurtulmuş. Bizimki Vietnam gazisi. 1942 yılında imal edilmiş Tiger Moth. Çok da ünlü bir uçak, bir film yıldızı. 1996 yılında çevrilen ‘İngiliz Hasta’ filminde yer alan uçak. O zaman filme 9 dalda Oscar verilmiş. Uçağımız hâlâ uçar vaziyette. Müzedeki pek çok uçağımız, hem tarihe tanıklık etmişler hem de filmlerde oynamıştır. Gelenlerin çok ilgisini çekiyor, hatta şaşırıyorlar. ‘1996 yılında bu film çekilmişti, biliyor muydunuz?’ diye anlatıyorum. ‘Biliyoruz’ diyorlar ama bu uçağın gerçekten o uçak olduğuna inanamıyorlar” diye konuştu.

DÜNYANIN EN YAŞLISI

Dünyayı dolaşan en yaşlı uçağı da anlatan Didem Işıkalan, “1940 yılında imal edilen Douglas DC-3, 2017 yılında tam bir dünya turu yaparak ‘dünyayı dolaşan en yaşlı uçak’ unvanını aldı. 2019 yılında müzemize uçarak geldi ve içinde son yolcuları vardı. Bize geldiğinde, adını ‘Turkish Delight’ (Türk Lokumu) olarak değiştirdik. Uçak dünya turu sırasında 45 bin 400 kilometre kat etti. 258 saat uçuş, 147 kalkış ve iniş yaptı. 27 ülke ve 62 şehre uğradı” dedi.