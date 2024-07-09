‘Tarihin En İyisi’ni 41 saniyede mat etti

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BURSA Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Selahattin Erdoğmuş ve devlet memuru Gülsüm Erdoğmuş’un iki çocuğundan biri olan Yağız Kaan, Bursa Saadettin Türkün Ortaokulu öğrencisi. Anaokulunda başladığı satrançta ilk büyük başarısı 2019 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda 8 yaş birinciliğiydi. Sonra başarılar art arda geldi. 11 yaşındayken dünyanın en genç ‘Uluslararası Usta’sı (IM) unvanını aldı. Bu yıl ise nisanda Almanya’da düzenlenen Grenke Açık Satranç Turnuvası’nda yarışan 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, son normunu da tamamlayarak Büyükusta-Grandmaster(GM) oldu. Satranç tarihindeki en genç GM’ler arasına giren Yağız Kaan, şu anda Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre ‘Dünyanın En Genç GM’si.

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BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN

Erdoğmuş, katıldığı özel ve çevrimiçi bir turnuvada ‘dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu’ olarak gösterilen beş dünya satranç, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Norveçli satranç büyükustası Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi. Bilgisayar üzerinden düzenlenen maçta oyunculara 1 dakika süre verildi. Yağız Kaan, efsane oyuncuyu 41 saniyede mat etti.