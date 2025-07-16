Tarihin en ağır ihanetlerinden birine uğradık

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında özetle şunları söyledi:

“FETÖ’cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz; ikinci saldırıda ise Özel Harekât Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz, burada şehit düştü. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı; vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi; onlar Türkiye’nin akıncı beyleriydi.

21. ASRIN HAŞHAŞİLERİ

15 Temmuz 2016’da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TÜRKSAT’ın yanı sıra, Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21’inci asrın haşhaşileri olan FETÖ’cü alçaklar; ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ’cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan, Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize... Bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden ‘gün vatana sahip çıkma günüdür’ diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik. 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu.

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CENNET EVLADIMIZ...

Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz. Bakın o gece, burada al kanıyla toprağı sulayan şehit polislerimizden biri de Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit evladımızdı. Akademideki eğitiminin sonlarına doğru, Özel Harekât’a niçin geçmek istediğini anne ve babasına telefonda şu sözlerle ifade etmişti; ‘Babacığım, benim şehit olmamı istemiyor musun? Anneciğim, bizler şehit olacağız, sizler evlerinizde rahat edeceksiniz.’ Evet, şehit Cennet Yiğit, hepimizin yüreğine dokunan işte bu sözleri söylemişti.

Kendilerini vatan uğruna; istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimizin bambaşka hayalleri, bambaşka umutları vardı.

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FETÖ’CÜ ALÇAKLAR

Şunu herkesin, özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim; milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ’cü alçaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar.”

Virüsü bünyeden atamadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında FETÖ’yle mücadeleye ilişkin şunları söyledi:

“Özel Harekât’ın kahraman mensupları, örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık’ta ardından 15 Temmuz’da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecek. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar, bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok ama çok iyi yaparak, bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğinin altını tekrar çiziyorum.”