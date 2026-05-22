Tarihin buluştuğu insanlık sofrası İstanbul

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Türk Mutfağı Haftası’ kapsamında İstanbul Şişli’de düzenlenen ‘Bir Sofrada Miras’ programına katıldı. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, büyükelçiler, konsoloslar, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın da arasında bulunduğu medya ve sektör temsilcileri, sosyal medya fenomenleri katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Türk Mutfağı Haftası’nın 5’inci yılını sizlerle birlikte idrak etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbul, yeryüzünün en eski şehirlerinden biri, medeniyetlerin, halkların ve tarihin buluştuğu büyük bir insanlık sofrasıdır. Bugün bizler bu sofrada, Türk mutfağının güçlü bir medeniyet mirası olduğunu yeniden hatırlıyoruz. Çünkü bu miras, Türkiye’nin sadece yemeklerini değil, yerelden evrensele uzanan kültürel zenginliğini de temsil ediyor. Bu anlamda etkinliği hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy günün anısına Emine Erdoğan’a gümüş saplı boynuz çatal ve kaşık seti (üstte), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise misafirin sofraya kattığı berekete bir teşekkür nişanesi olarak anılan ‘diş kirası’ hediye etti (altta).

LEZZETİN SIRRI BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNDE

Türk mutfağının kapısı Türkistan’dan açılır, göçlerle Anadolu’ya uzanır, oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlar’a, Doğu Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve Kuzey Afrika’ya kadar yayılır. Bu tarihsel hat boyunca farklı kültürler birbirine temas etmiş, birbirinden öğrenmiş ve birbirini zenginleştirmiştir. İşte bu yüzden çok kültürlülük, Türk mutfağının en güçlü ve ayırt edici vasıflarından biridir. Anadolu’da farklı kökenlerden insanlar aynı mahallede kapı komşusu olmuşlardır. Haşlanmış buğday taneleri bir evde aşure olurken, yan komşuda koliva, karşı komşuda ise başka bir tatlı olarak pişmiş ve ikram edilmiştir. Şah tatlısı, Arnavut ciğeri, Tatar böreği, Acem pilavı, Çerkez tavuğu gibi yemekler isimleri değişmeden sofralarda yerini almıştır. İşte lezzetin asıl sırrı da burada, birlikte yaşama kültürü ve birlikte üretme kudretindedir.

SOFRA KALPLERİ BİRBİRİNE YAKLAŞTIRIR

Değerli konuklar, biz mutfağımızı ve soframızı bir medeniyet okulu olarak görüyoruz. Çünkü sofra, kalpleri birbirine yakınlaştıran, sadakat ve vefanın filizlendiği eşsiz bir buluşma zeminidir. Aynı sofrada oturmak, aynı lokmayı paylaşmak insanlar arasında bir dostluk bağı kurar. Farklılıkların görünmez kıldığı duvarları kaldırır, hatır ve saygı bağıyla örülü bir hukuk inşa eder. Türk mutfağının bir başka büyük gücü ise Anadolu’nun dayanışma ruhunu sofranın manevi malzemesi hâline getirmiş olmasıdır. Biz buna ‘imece’ diyoruz. Öyle eşsiz bir kültürdür ki, bazı araştırmacılar, imece kelimesinin Anadolu’nun dünyaya armağanı olduğunu söyler. Çünkü Anadolu’da gönüller birbirine eklenir ve ortaya muhteşem bir insanlık zinciri çıkar. Türk mutfağı Anadolu’nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en güçlü kültür elçilerinden biridir. Bize düşen görev ise ülkemizin gastronomi imajını, dünyaca bilinen birkaç yemekle sınırlı olmaktan çıkarıp, anlam, kültür ve değer mutfağı olarak hak ettiği konuma taşımaktır. Büyükannelerimizin tariflerini, mutfak sırlarını ve sayfaları sararmış tarif defterlerini koruyalım. Çünkü Türk mutfağı bize büyük bir hikâye anlatıyor.”

STANTLARI ZİYARET ETTİ

ETKİNLİK alanını gezen Emine Erdoğan, ‘Birikim Mutfaktan’, ‘AnadoludaKİLER’, ‘Bereketli Hilal Sofrası’, ‘Şark Sofrası’, ‘Kardeşlik ve Birlik Sofrası’, ‘Yörük Sofrası’, ‘Karadeniz Sofrası’, ‘Rumeli Sofrası’, ‘Sıfır Atık Vakfı’ ve ‘Milli Saraylar Başkanlığı’ stantlarını ziyaret etti. Karadeniz Sofrası standında tulum ezgileriyle karşılanan Erdoğan, bakır tepsi işleyen Karadenizli bir kadınla sohbet etti. Erdoğan’a stantlarda sarma, Rize simidi, etli çiğ köfte, baklava, börek, keşkek, macun, aşlama gibi yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Siirt, Bursa, İzmir, Kafkas ve Trabzon halk oyunları gösterisiyle başlayan program, Türk ve Osmanlı Mutfağı yemeklerinin servis edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseri ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

