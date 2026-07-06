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Tarihi zirve için geri sayım! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır

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#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#NATO#Ankara
Tarihi zirve için geri sayım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATOya hazır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 14:11

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde tüm hazırlıklar bitirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölge üye ülkelerin bayraklarıyla donatılırken, zirveyi takip edecek yaklaşık 3 bin gazeteci için Millet Kütüphanesi'nde Medya İletişim Merkezi kuruldu.

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7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne NATO bayrakları asıldı.

Tarihi zirve için geri sayım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATOya hazır

DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI

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Külliyenin çevresinde liderlerin kullanacağı yollara da üye ülkelerin bayrakları asıldı. Külliyenin hemen karşısındaki binaya da dev Türk bayrağı ve yanındaki binaya da NATO Zirvesi temalı afişler asıldı.

Tarihi zirve için geri sayım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATOya hazır

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MEDYA İLETİŞİM MERKEZİ OLUŞTURULDU

Öte yandan zirveyi yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubunun takip etmesi bekleniyor. Basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Millet Kütüphanesinde Medya İletişim Merkezi oluşturuldu.

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#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#NATO#Ankara

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