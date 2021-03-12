Tarihi yat İstanbul Boğazı'ndan geçti

1916 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 'Joseph Conrad' isimli iki direkli yelkenli yat, sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan 105 yaşındaki Cayman Adaları bayraklı yatı görenler bu anı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. 8 kişiye kadar konaklama imkanı sunan ve 5 mürettebatı bulunan yelkenli yat, daha önce 'Satürn' olarak adlandırılıyordu. Gövdesi çelikten üst yapısı ahşaptan olan 37 metre uzunluğundaki yüzen tarih, yaklaşık 4 saatte boğaz geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz'e açıldı.

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