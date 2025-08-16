Tarihi yarımada yayalaşıyor

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ‘Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı’na start verdi. Tarihi Yarımada olarak anılan Fatih’i hem tarihi dokuya saygılı hem de çevreci hale getirmek için hazırlanan eylem planı karbon salınımını azaltmayı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda belli alanlarda pilot projeler belirledi. İlk etapta Sirkeci-Harem arabalı vapur hattı Yenikapı’ya taşınacak. Sultanahmet ve çevresi yaya bölgesi ilan edilecek.

YAYA DOSTU YOLLAR

Bölgenin tarihi dokusunu koruyarak sürdürülebilir, erişilebilir ve entegre bir ulaşım yapısı oluşturmayı amaçlayan ‘Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı’ kapsamında hazırlanan projenin ayrıntılarını Hürriyet’e anlatan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin şunları söyledi:

“Uzun vadede nihai hedefimiz, Tarihi Yarımada’nın kalbinden araç trafiğini uzaklaştırmak, yaya dostu yollar yaratmak, ilgili kanun ve yönetmelikleri çıkardıktan sonra Singapur’da, Londra’da olduğu gibi trafik tıkanıklığı ücretlendirilmesi. Basit kural, kirleten öder. Ama bazı alanlar var ki buralarda ödeseniz de giremeyeceksiniz.

HAKKINI İADE EDECEĞİZ

Söz konusu proje, Tarihi Yarımada’ya hakkını iade etme vizyonu olan çok paydaşlı bir çalışma. Bu kaos buraya yakışmıyor. İnsanlar araç trafiğinden yürüyecek, gezip görecek yer bulamıyor. Tarihi Yarımada’yı tekrar yerli ve yabancı turiste açmayı, uluslararası standartlara getirmeyi amaçlıyoruz. 2027 yılında Beşiktaş ve Kabataş’a metro geldiğinde bu vizyonu daha da genişleteceğiz. Hatta Anadolu yakasında, Kadıköy Moda tarafına da düşünüyoruz.”

İLK UYGULAMA VATAN CADDESİ’NDE

Doç. Dr. Alpkökin, pilot uygulama ve yeni düzenlemeleri şöyle aktardı: “Otobüs öncelikli şerit projeleri trafik sıkışıklığının yüksek, toplu taşıma talebinin yoğun ve altyapı koşullarının uygun olduğu güzergâhlarda öncelikli olarak hayata geçirilecek. İlk pilot uygulamayı Vatan Caddesi’nde hayata geçireceğiz. Vezneciler-Fenertepe Metro Hattı’nın, Vezneciler-Edirnekapı kısmında, Fevzipaşa Caddesi üzerinde otobüs öncelikli şerit projelendirilerek Edirnekapı’da raylı sistem ile entegre olacak. Özel araç trafiğini kontrol altına almak ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla Tarihi Yarımada’da ‘Park et-Devam et’ (P+D) otoparklarının kapasitesi artırılacak. Alibeyköy’de yeni bir P+D otoparkı hizmete girecek. Sürücüler, araçlarını bu noktalarda bırakıp toplu ulaşım araçlarına geçiş yapabilecek.”

TURİSTLERE SHUTTLE

“Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı bölgesi yayalaştırılacak. Sarayburnu ve Cankurtaran bölgesindeki oteller çevresi özel araçlardan arındırılıp yaya erişimi güçlendirilecek. Turistik yaya ve bisiklet güzergâhlarıyla ulaşım desteklenecek . Tur otobüslerinin kısa süreli yolcu indirme-bindirme yapmasını sağlamak amacıyla Sirkeci ve Yenikapı’da ‘Turizm Odak Noktaları’ oluşturulacak. Sultanahmet çevresi, yaya bölgesi ilan edilerek araç trafiği sınırlandırılacak. Turistler için shuttle (servis araçları) hatları planlanarak oteller bölgesi ile tarihi merkezler arasında konforlu ve engelsiz ulaşım sağlanacak.”

ARABALI VAPUR YENİKAPI’YA

“Tarihi Yarımada’nın önemli ulaşım akslarından biri olan Sirkeci–Harem arabalı vapur hattına hizmet veren Sirkeci İskelesi, Yenikapı’ya taşınacak. Sirkeci’deki alan ise kısmen tur otobüslerinin kısa süreli bekleme ve indirme-bindirme noktası olarak kullanılıp, Turistik HUB (Turizm Odak Noktası) niteliğine dönüşecek.”

Tarihi Yarımada araç trafiğine kapatılacak. Böylelikle trafik karmaşısının önüne geçilecek.