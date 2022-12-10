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Tarihi yapının siluetini bozan o yurt yıkıldı

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#Yurt#Halime Hatun Kümbeti#Van
Tarihi yapının siluetini bozan o yurt yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 09:55

Van'ın Gevaş ilçesindeki 700 yıllık Selçuklu eseri Halime Hatun Kümbeti’nin arkasına, 2007 yılında inşa edilen 4 katlı yurt binası için ağustos ayında yıkım karar çıktı. Kümbetin siluetini bozan ve depremde hasar gören bina, iş makineleriyle yıkıldı. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Kadim bir kültürün mirasını teşkil eden Halime Hatun Kümbeti’nin bu çirkin görüntüden kurtulması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

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Gevaş ilçesinin önemli tarihi yerlerinden Selçuklu Mezarlığı ve yanındaki Saltuklu Beyi Melik İzzeddin tarafından 1335'te kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbetin hemen arkasına 2007 yılında inşa edilen liseye ait 4 katlı yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdi. Halime Hatun Kümbeti’nin siluetini bozan ve Van depremlerinde hasar gördüğü için uzun süredir kullanılmayan bina için ağustos ayında yıkım kararı çıktı. Kararın ardından geçen günlerde bina, iş makineleriyle yıkıldı.

Tarihi yapının siluetini bozan o yurt yıkıldı

YURDUN YIKILMASI HERKESİ ÇOK MUTLU ETTİ

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Bu yurt 2007 yılında inşa edilmişti. Selçuklu kümbetinin siluetini olumsuz yönde etkilemekteydi. Kirli bir görüntüye neden olmaktaydı. Bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlarımız vardı. Ve yurdun yıkımı için karar alındı ve yıkımına başlandı. Toplumda ciddi anlamda memnuniyet oluşturdu. Kadim bir kültürün mirasını teşkil eden Halime Hatun kümbetinin bu çirkin görüntüden kurtulması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan. Böyle bir değere sahip olan bir yerin bu çirkin görüntüden kurtulmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

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Tarihi yapının siluetini bozan o yurt yıkıldı

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#Yurt#Halime Hatun Kümbeti#Van

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