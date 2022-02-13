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Tarihi yalıda tadilata mühür

#Komodor Remzi Bey Yalısı#Nata Holding#Tadilat
Tarihi yalıda tadilata mühür

Boğaziçi’nin en gözde klasik Osmanlı yalılarından biri olan ve 5 yıl önce icra yoluyla Ankaralı işadamı, Nata Holding’in sahibi Namık Tanık tarafından satın alınan Anadoluhisarı’ndaki 105 yıllık Komodor Remzi Bey Yalısı’nda yapılan tadilat, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlendi.

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Ekipler gerekçe olarak kaçak inşaai faaliyeti gösterdi. İnşaat alanındaki 3 konteyner, vinç yardımı ile alandan çıkarıldı. Baraka yıkıldı, çalışan işçiler tahliye edildi ve yapının giriş kapısında inşa edilen kaçak inşaat da mühürlendi.

1917’DE İNŞA EDİLDİ

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri’nde yer alan yalı, 1917’de inşa edildi. Milli Mücadele’de savaşan Mümtaz Aktay Paşa tarafından satın alınan yalı 1972’de Erdal İnönü’ye geçmişti. Toplam kullanım alanı ise 634 metrekare olan yalıda 4 salon, 6 oda ve 7 banyo ve tuvalet ile asansör bulunuyor. Denize sıfır yalı Anadoluhisarı Kalesi ile Boğaziçi arasında kalıyor.
Söz konusu kaçak yapı, imar planlarında Anadolu Hisarı namazgahı olarak adlandırılan yerin komşuluğunda bulunuyor.

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Tarihi yalıda tadilata mühür

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#Komodor Remzi Bey Yalısı#Nata Holding#Tadilat

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