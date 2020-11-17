MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak
GeriGündem Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak
Abone Olgoogle-news

Yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi için ihya çalışması başlatılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği, mülkiyeti Mehmet Vani Vakfına ait Vaniköy Camisi'nin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imzalanacağını duyurdu.

Protokol, Vaniköy Camisi bahçesinde bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve taraflar arasında imzalanacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle