Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın: İmamla birlikte 5 kişinin ifadesi alındı

Caminin imamı Mustafa Coşkun, "Caminin tamamı elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının kadınlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi. Camiye bitişik lojmanda kaldıklarını, lojmanın caminin kadınlar bölümünün üst katında olduğunu söyleyen Mustafa Coşkun'un eşi Havva Coşkun'un ilk olarak 11.00 sıralarında bir koku duyduğunu, önlem olarak kadınlar bölümünün elektrik sigortalarını kestiklerini ancak 13.10 sıralarında yangının çıktığını söylediği kaydedildi.

Tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatı ile 5 kişinin ifadesi alındı.

Yangına ilişkin olarak, "Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Kamu hizmetine ayrılmış mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, caminin imamı Mustafa Coşkun, eşi Havva Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesini aldı.

İfadesinde 6.5 yıldır camide imamlık yaptığını söyleyen Mustafa Coşkun, camiye bitişik lojmanda ikamet ettiğini söyledi.

'YANGININ ELEKTRİKLİ YERDEN ISITMA SİSTEMİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Olay günü Şile'de olduğunu söyleyen Mustafa Coşkun, "Olay günü eşim beni 11.00 sıralarında aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Bizim ev camiye bitişik lojmandır. Lojmanın altında kadınlar bölümü var. Bende karşıdaki yalının güvenlik görevlisi Zeki Memiş'i arayarak yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'ın kontrol etmesini istedim. Ben dışarıda işim olduğu için gidemedim. Sonradan Zeki Memiş'i tekrar aradığımda sıkıntı olmadığını söyledi. Tedbir olarak caminin bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söyledi. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Bende apar topar camiye gittim. 14.00 sıralarında camiye vardım. Gittiğimde itfaiyenin soğutma işlemi yaptığını gördüm. Yangından dolayı cami kullanılmaz hale gelmişti. Evde ısıtma sistemi yoktur. Doğalgaz için başvurduk ancak henüz bağlanmadı. Bizden önce kalanlar soba ile ısınıyormuş. Caminin tamamı elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının kadınlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugüne kadar ısıtma sistemi ile sorun yaşanmadığını biliyorum. Olayla ilgili şüpheli bir durum saptanması halinde davacı ve şikayetçiyim" dedi.

İMAMIN EŞİ KOKUYU İKİ SAAT ÖNCE ALMIŞ

İmam Mustafa Coşkun'un eşi Havva İmam da bilgi sahibi sıfatı ile verdiği ifadede, olay günü saat 11.00 sıralarında caminin bitişiğindeki evlerinde farklı bir koku geldiğini belirterek, "Telefonla eşime haber verdim. Eşim caminin karşısındaki yalının güvenlik görevlisi aracılığı ile yine karşıdaki yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'a haber verdi. Vahdettin beyle beraber camiye girdik. Camide değişik bir koku vardı. Vahdettin bey kadınlar bölümünde bulunan elektrik sigortalarını tedbir amaçlı indirdi. Sonrasında Vahdettin beyle birlikte camiden çıktık. Çocuklarla kahvaltı yaptık. Kahvaltının ardından oğlumu kontrol amaçlı camiye yolladım. 13.10 gibi tekrar değişik bir koku duyunca dışarı çıkıp bakmak istedim. Bu esnada evimin kapısının dibinden duman geldiğini gördüm. Dışarı çıkınca kadınlar bölümünün içerisinde yangının başlamış olduğunu gördüm. Evim, kadınlar bölümünün üstündedir. Çevredekilere haber verdim. Yalı çalışanları ve balık tutan şahıslar yangını söndürmeye çalıştı. Sonrasında 110 ekibi olay yerine geldi ve yangını söndürdü. Oturduğum ev içerisinde bulunan eşyalarla birlikte yandı" dedi.

5 GÜN ÖNCE CAMİYİ İŞLETEN VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİNE GİRMİŞ

Caminin Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait olduğunu söyleyen Uğur Vanioğlu, bilgi sahibi sıfatı ile alınan ifadesinde, "Bu vakıf dedemizden kalmadır. Bende 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile bu vakfın mütevellisiyim. Caminin içerisinde bulunan eşyaların envanteri Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğü'nde bulunmaktadır. Olay yerinde 7 adet çeşitli ebatlarda Arapça harflerle dini motifli çerçeve, 4 adet parçalanmış halı, bir adet süs eşyasını teslim aldım. Envanterde bulunan diğer eşyalar kullanılmaz haldeydi. Caminin yanmasında şüpheli bir durumun tespiti halinde davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Bilgi sahibi sıfatı ile ifadesi alınan caminin karşısındaki yalıda çalışan güvenlik görevlisi Zeki Memiş ve Vahdettin Beyhan da Mustafa Coşkun, Havva Coşkun ve Uğur Vanioğlu'nun ifadelerine paralel ifade verdi.