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Tarihi tünelde 2 günlük esaret: Düşüp mahsur kalan genci jandarma buldu

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#Hatay#Titus Tüneli#Mahsur Kalma
Tarihi tünelde 2 günlük esaret: Düşüp mahsur kalan genci jandarma buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 09:17

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A.A., tarihi Titus Tüneli çevresinde dengesini kaybedip düşerek mahsur kaldı.

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Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tünelinin yakınlarına gitti. Titus Tüneli çevresinde olduğu esnada A. A., dengesini kaybederek düştü.

Tarihi tünelde 2 günlük esaret: Düşüp mahsur kalan genci jandarma buldu

Telefonunu aracında unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Tarihi tünelde 2 günlük esaret: Düşüp mahsur kalan genci jandarma buldu

Ekiplerinin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan şahıs, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Hatay#Titus Tüneli#Mahsur Kalma

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