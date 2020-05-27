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Mehmet İNAN/İZNİK,(BURSA),(DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Tarihi surların dibinde lastik yaktılar

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Tarihi surların dibinde lastik yaktılar
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BURSA’nın İznik ilçesinde bulunan Bizans dönemi tarihi surların yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından lastik yakıldı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesinde sahil yolunda bulunan 1800 yıllık Bizans dönemi surlarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından surların dibinde lastik yakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine emniyet ve zabıta ekipleri olay yerine geldi. Tarihi burcun dibinde yanan kamyon lastiği, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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