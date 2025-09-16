×
Tarihi surların dibinde cansız beden bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İznik#Tarihi Surlar#Olay Yeri İnceleme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 14:00

Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi surların dibinde erkek cansız bedeni bulundu.

Yeşilcami Mahallesi Sanayi Sitesi'nin arkasındaki zeytinliğine giden kadın, tarihi surların dibinde hareketsiz yatan bir erkek görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinde cep telefonu bulunurken, telefonun şifresi olduğu belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

