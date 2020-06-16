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Yılmaz OKUR - Sardar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Tarihi surlarda çökme... Yol trafiğe kapatıldı

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Tarihi surlarda çökme... Yol trafiğe kapatıldı
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İstanbul'un tarihi surlarında meydana gelen çökmenin ardından Sulukule Caddesi trafiğe kapatıldı.

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  • Tarihi surlarda çökme... Yol trafiğe kapatıldı
  • Tarihi surlarda çökme... Yol trafiğe kapatıldı
  • Tarihi surlarda çökme... Yol trafiğe kapatıldı
  • Tarihi surlarda çökme... Yol trafiğe kapatıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'un tarihi surları günümüzde artık ayakta kalma savaşı veriyor. Surların Sulukule Caddesi bölümünde geçtiğimiz gece kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Daha önce taş parçalarının düşmesine karşı önlem olarak surlara asılan filenin de yırtıldığı görüldü.

İncelemenin ardından Sulukule Caddesi trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yola barikatlar ve sac levhalar konularak trafiğe kapatılan yola 'Yıkılma tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır' tabelası asıldı. Kapatılan yol ve surlar havadan da görüntülendi

Tarihi surlarda çökme... Yol trafiğe kapatıldı

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