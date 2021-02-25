Tarihi surlara yürüyüş yolu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule çevresinde restorasyonun yürütüldüğü surlarda incelemelerde bulundu. İBB Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Engin Akyürek ve Prof. Baha Tanman’ın katkı sunduğu çalışmaları yerinde denetleyen İmamoğlu, İstanbul’u çevreleyen tarihi surlardaki 22 burcun iki yıl içerisinde restore edileceğini açıkladı. İmamoğlu, “İstanbul’un tarihi yarımadasında en etkileyici noktalarından birindeyiz. Tarihi kara surlarımızın içindeyiz. Burası bir dünya mirası. 1600 yılı yakalamış bir tarihi olan surlarda fetih yaşanmış, sonrası Osmanlı dönemi izleri var. Bilim Kurulu üyelerinin rehberliğinde restorasyon sürecine başladık. 22 burcu iki yıl içerisinde tamamlayarak hem İstanbulluların hem de dünyanın gezi alanı şeklinde kullanmasına müsait hale getirmek istiyoruz” dedi.