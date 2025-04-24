Tarihi surdan dev kütle koptu

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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2’lik depremin ardından binaların yanı sıra kentin Bizans yapısı tarihi surlarında da hasar oluştu.

ŞANS ESERİ KİMSE YOKTU

İstanbul’un simge yapılarından Fatih’teki tarihi Kara Surları’ndan kopan 2 metre yüksekliğindeki dev kütle, çevresindeki tel örgüye çarparak Sulukule Caddesi’ne düştü. Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak surlardan kopan parçayı vinç ile yol kenarına aldı. Sarsıntıların etkisiyle Fatih’teki 3 katlı metruk bir bina çöktü. Bina belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkıldı. Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak’taki 3 katlı eski binanın çatısından kopan parçalar yola düştü. Tedbir amacıyla binada oturanlar tahliye edildi.