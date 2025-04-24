×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tarihi surdan dev kütle koptu

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#SUR#Parça
Tarihi surdan dev kütle koptu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 07:00

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından kentin tarihi yapılarında da hasar oluştu. Sarsıntının etkisiyle kara surlarından kopan parça yola düştü.

Haberin Devamı

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2’lik depremin ardından binaların yanı sıra kentin Bizans yapısı tarihi surlarında da hasar oluştu.

ŞANS ESERİ KİMSE YOKTU

İstanbul’un simge yapılarından Fatih’teki tarihi Kara Surları’ndan kopan 2 metre yüksekliğindeki dev kütle, çevresindeki tel örgüye çarparak Sulukule Caddesi’ne düştü. Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak surlardan kopan parçayı vinç ile yol kenarına aldı. Sarsıntıların etkisiyle Fatih’teki 3 katlı metruk bir bina çöktü. Bina belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkıldı. Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak’taki 3 katlı eski binanın çatısından kopan parçalar yola düştü. Tedbir amacıyla binada oturanlar tahliye edildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#SUR#Parça

BAKMADAN GEÇME!