Tarihi Sinop Cezaevi ‘Hafıza Müzesi’

TARİHİ Sinop Cezaevi Müzesi’nin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas katıldı. Bakan Ersoy, “Burası, Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali’nin de bir dönem mahkûm edildiği, ünlü ‘Aldırma Gönül’ şiirini kaleme aldığı yerdir. Gazeteci ve yazar Kerim Korcan, burada yaşadıklarını ‘Parmaklıklar Ardında’ adlı eserinde anlatmıştır. Ayrıca yazar ve şair Eşber Yağmurdereli, siyasetçi Zeki Özturanlı da bir süre bu cezaevinde kalmıştır. İşte bu yüzden Sinop Tarihi Cezaevi, yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Edebiyatımıza, sanatımıza ve ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simgedir. Bu anılarla dolu eser için bakanlığımız Avrupa Birliği ile ‘Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi’ kapsamında işbirliğini hayata geçirdi” dedi.

HER TAŞIN BİR HİKÂYESİ VAR

Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi’nin ülkenin kültürel miras yolculuğunda yeni bir dönüm noktası olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Bu müze, ziyaretçilerine yalnızca bir tarih dersi vermeyecek. Aynı zamanda onları düşündürecek, duygulandıracak ve geçmişle bağ kurmalarını sağlayacak. Burada her taşın, her duvarın, her adımın ardında bir hikâye var. İçinde yer alan özel bölümlerle, sivil toplum kuruluşlarının, kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi olacak. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik sergi alanıyla, Karadeniz’in engin ufuklarıyla birleşen bu miras, Sinop’u bir cazibe merkezi haline getirecek” diye konuştu.