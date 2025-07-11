Tarihi sesleniş öncesi sürpriz zirve

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Gözler terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına çevrilmişken, dün Ankara’da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe’de bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede bir numaralı gündem ‘Terörsüz Türkiye’ süreciydi. Kritik görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın yapması beklenen ve kamuoyuna ‘tarihi açıklama’ olarak duyurulan hitabından önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

‘MÜJDEYİ BİRLİKTE VERECEĞİZ’ DEMİŞTİ

Siyasetin en önemli gündem maddelerinden ‘Terörsüz Türkiye’ süreci dünkü Erdoğan-Bahçeli zirvesinde de ana gündem maddesiydi. İki liderin görüşmede, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini değerlendirdiği, bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonraki sürece dair fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün grup toplantısında yaptığı açıklamada, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair “Cumhur İttifakı ortağımız, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında verdiği güçlü mesajlardan ötürü kendisine bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma, işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket ettiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimize on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allah’ın izniyle, yine birlikte vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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MERAKLA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri üzerine, cumartesi günü Kızılcahamam’da milletvekilleriyle yapacağı kamptaki “tarihi” konuşma merakla bekleniyor.