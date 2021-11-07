Tarihi satanlara suçüstü

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazılarla elde edilen Yunan, Roma ve Bizans dönemine ait eserler için müşteri aradığını tespit ettiği iki şüpheliyi takibe aldı. Eyüpsultan’da yaşadıkları tespit edilen şüphelilerle, alıcı gibi bağlantı kuruldu. Eserleri satacaklarını düşünerek buluşma yerine gelen iki kişi karşılarında jandarmayı buldu.





ARKEOLOJİ MÜZESİ ‘ORİJİNAL’ DEDİ

İki şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 14 adet bronz Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 3 adet bronz tıp aleti, bir adet bronz kemer tokası, bir adet bronz haç, bir adet bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 adet bronz halka ile 89 adet bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemelerde eserlerin müzelik değerde olduklarını; yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğunu tespit etti. Eserler koruma altına alınırken, iki şüpheli adliyeye sevk edildi.